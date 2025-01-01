31 грудня, одразу після завершення голосування, платформа Steam оголосила переможців щорічної премії The Steam Awards, повідомляє 24 Канал. Учасники голосування самостійно визначали як номінантів, так і переможців у різних категоріях.
А тим часом Через шалений успіх STALKER 2 розробники можуть додати в гру вирізаний контент
Головний тріумфатор року – Black Myth: Wukong, яка, крім титулу найкращої гри 2024 року, здобула нагороди ще у двох категоріях: "Найкраща гра, яку не можна пропустити" та "Найкраща гра з видатною історією".
Інші ключові переможці серед номінацій такі:
- "Ліпше з друзями": перемогу здобув кооперативний екшен Helldivers 2.
- "Неймовірний візуальний стиль": найкращим став ремейк культового хорору Silent Hill 2.
- У категорії "Сродна праця" тріумфував Elden Ring, який у 2024 році отримав масштабне доповнення Shadow of the Erdtree.
Повний список переможців The 2024 Steam Awards
- Гра року: Black Myth: Wukong.
- Гра року з ВР: Metro Awakening.
- Найкраща гра на Steam Deck: God of War Ragnarok.
- Ліпше з друзями: Helldivers 2.
- Неймовірний візуальний стиль: Silent Hill 2.
- Найбільш інноваційний ігролад: Liar's Bar.
- Найліпша гра, в якій ви пасете задніх: Black Myth: Wukong.
- Найкращий саундтрек: Red Dead Redemption.
- Розкішний сюжет: Black Myth: Wukong.
- Умощуйтеся зручніше: Farming Simulator 25.
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Голосування за фіналістів відбувалося під час зимового розпродажу на платформі Steam, який триватиме до 2 січня. Більшість номінованих ігор, а також тисячі інших продуктів доступні зі знижками.