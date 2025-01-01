31 декабря, сразу после завершения голосования, платформа Steam объявила победителей ежегодной премии The Steam Awards, сообщает 24 Канал. Участники голосования самостоятельно определяли как номинантов, так и победителей в различных категориях.
А тем временем Из-за огромного успеха STALKER 2 разработчики могут добавить в игру вырезанный контент
Главный триумфатор года – Black Myth: Wukong, которая, помимо титула лучшей игры 2024 года, получила награды еще в двух категориях: "Лучшая игра, которую нельзя пропустить" и "Лучшая игра с выдающейся историей".
Другие ключевые победители среди номинаций следующие:
- "Лучше с друзьями": победу одержал кооперативный экшен Helldivers 2.
- "Невероятный визуальный стиль": лучшим стал ремейк культового хоррора Silent Hill 2.
- В категории "Сродный труд" победил Elden Ring, который в 2024 году получил масштабное дополнение Shadow of the Erdtree.
Полный список победителей The 2024 Steam Awards
- Игра года: Black Myth: Wukong.
- Игра года по ВР: Metro Awakening.
- Лучшая игра на Steam Deck: God of War Ragnarok.
- Лучше всего с друзьями: Helldivers 2.
- Невероятный визуальный стиль: Silent Hill 2.
- Самый инновационный игролад: Liar's Bar.
- Самая лучшая игра, в которой вы пасете задних: Black Myth: Wukong.
- Лучший саундтрек: Red Dead Redemption.
- Роскошный сюжет: Black Myth: Wukong.
- Устраивайтесь поудобнее: Farming Simulator 25.
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Голосование за финалистов происходило во время зимней распродажи на платформе Steam, которая продлится до 2 января. Большинство номинированных игр, а также тысячи других продуктов доступны со скидками.