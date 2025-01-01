31 декабря, сразу после завершения голосования, платформа Steam объявила победителей ежегодной премии The Steam Awards, сообщает 24 Канал. Участники голосования самостоятельно определяли как номинантов, так и победителей в различных категориях.

А тем временем Из-за огромного успеха STALKER 2 разработчики могут добавить в игру вырезанный контент

Главный триумфатор года – Black Myth: Wukong, которая, помимо титула лучшей игры 2024 года, получила награды еще в двух категориях: "Лучшая игра, которую нельзя пропустить" и "Лучшая игра с выдающейся историей".

Другие ключевые победители среди номинаций следующие:

  • "Лучше с друзьями": победу одержал кооперативный экшен Helldivers 2.
  • "Невероятный визуальный стиль": лучшим стал ремейк культового хоррора Silent Hill 2.
  • В категории "Сродный труд" победил Elden Ring, который в 2024 году получил масштабное дополнение Shadow of the Erdtree.

Полный список победителей The 2024 Steam Awards

  • Игра года: Black Myth: Wukong.
  • Игра года по ВР: Metro Awakening.
  • Лучшая игра на Steam Deck: God of War Ragnarok.
  • Лучше всего с друзьями: Helldivers 2.
  • Невероятный визуальный стиль: Silent Hill 2.
  • Самый инновационный игролад: Liar's Bar.
  • Самая лучшая игра, в которой вы пасете задних: Black Myth: Wukong.
  • Лучший саундтрек: Red Dead Redemption.
  • Роскошный сюжет: Black Myth: Wukong.
  • Устраивайтесь поудобнее: Farming Simulator 25.

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Голосование за финалистов происходило во время зимней распродажи на платформе Steam, которая продлится до 2 января. Большинство номинированных игр, а также тысячи других продуктов доступны со скидками.