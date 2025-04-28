Відеокарта базується на моделі ROG Astral OC від Asus і відрізняється від стандартної версії оформленням: корпус виконано у зеленому кольорі з золотими акцентами, що перегукуються з кольорами броні головного героя гри – Doomguy, розповідає 24 Канал. На зворотній панелі карти розміщено зображення персонажа серії.

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GeForce RTX 5080 Doom Edition буде доступна виключно у складі спеціального ігрового набору. До комплекту увійдуть килимок для миші, репліка жовтої ключ-картки з гри, футболка з принтом Doom, сама гра Doom: The Dark Ages та внутрішньоігровий скін для Doomguy.

Вартість набору наразі не розкрита, але Asus повідомила, що він продаватиметься виключно через онлайн-магазин Bethesda.



Відеокарта GeForce RTX 5080 у стилі Doom / Фото Asus

Asus також уточнила, що GeForce RTX 5080 Doom Edition має ідентичні технічні характеристики до ROG Astral OC. Частота Boost заявлена на рівні 2790 МГц, а відеокарта оснащена 16 ГБ пам'яті GDDR7 зі швидкістю 30 Гбіт/с на контакт.