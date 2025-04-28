Видеокарта базируется на модели ROG Astral OC от Asus и отличается от стандартной версии оформлением: корпус выполнен в зеленом цвете с золотыми акцентами, что перекликаются с цветами брони главного героя игры – Doomguy, рассказывает 24 Канал. На обратной панели карты размещено изображение персонажа серии.

Смотрите также Xiaomi представила игровой монитор Redmi Monitor G Pro 27U с Mini-LED и 4K за 370 долларов

GeForce RTX 5080 Doom Edition будет доступна исключительно в составе специального игрового набора. В комплект войдут коврик для мыши, реплика желтой ключ-карты из игры, футболка с принтом Doom, сама игра Doom: The Dark Ages и внутриигровой скин для Doomguy.

Стоимость набора пока не раскрыта, но Asus сообщила, что он будет продаваться исключительно через онлайн-магазин Bethesda.



Видеокарта GeForce RTX 5080 в стиле Doom / Фото Asus

Asus также уточнила, что GeForce RTX 5080 Doom Edition имеет идентичные технические характеристики к ROG Astral OC. Частота Boost заявлена на уровне 2790 МГц, а видеокарта оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 со скоростью 30 Гбит/с на контакт.