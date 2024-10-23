Подвійна порція жаху на Гелловін – найкращі горор-ігри, засновані на популярних фільмах

Для багатьох геймерів Гелловін стає причиною спонтанного бажання зіграти в якийсь класний горор, а ще краще, якщо він йде в комплекті з фільмом.

Гелловін наближається і саме час поповнити свою колекцію відеоігор кількома якісними горорами, які були засновані на популярних фільмах жахів. Список таких підготували для вас Games 24.

Цікаво Дослідження назвало відеоігри, які здатні "омолодити" ваш мозок на 10 років

Alien: Isolation (2014 року)

Постер проєкту / Фото Creative Assembly

Фільм: "Чужий" (1979 року)

"Чужий" (1979 року) Платформи: ПК, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS та Android

Гра, яка надихалася безсмертною класикою жанру не могла стати поганою. Тим паче, що гравець отримує під свій контроль – Аманду Ріплі, доньку відомої героїні франшизи Рідлі Скотта.

Дівчина веде запеклу боротьбу з ксеноморфами, намагаючись вижити на космічній станції.

Трейлер Alien: Isolation – дивіться відео

Головна фішка проєкту – інтелект Чужих, які не просто існують у світі гри, а вчаться на власних помилках та адаптуються до дій гравця аби налякати його якомога сильніше.

The Blair Witch (2019 року)

Постер проєкту / Фото Bloober Team

Фільм: "Відьма з Блер" (1999 року)

"Відьма з Блер" (1999 року) Платформи: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch та Oculus Quest

Зараз усі вихваляють розробників з польської студії Bloober Team за напрочуд вдалий ремейк Silent Hill 2, але це далеко не єдиний якісний горор у їхньому портфоліо.

Не менш класною грою вийшов проєкт за мотивами однойменного фільму. The Blair Witch переносить гравця у моторошний ліс, де тому належить відшукати зниклу дитину.

Трейлер гри – дивіться ролик

Ігровий процес орієнтований на дослідження та виживання, а постійна атмосфера психологічного тиску додає барв первісному страху будь-якої людини: "Що ховається в темряві?".

Ghostbusters: Spirits Unleashed (2023 року)

Постер проєкту / Фото IllFonic

Фільм: уся франшиза "Мисливці на привидів"

уся франшиза "Мисливці на привидів" Платформи: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 та Nintendo Switch

Якщо ж вам більше кортить розважитися з тематикою жахів чи чогось потойбічного разом з друзями, аніж просто лякатися наодинці, то теж маємо для вас пораду.

Весела й атмосферна асиметрична багатокористувацька гра Ghostbusters: Spirits Unleashed, дозволяє приміряти на себе роль славетних Мисливців за привидами.

Трейлер гри – перегляньте ролик

Або ж можете стати по інший бік барикад та спробувати себе у якості привида, який намагається сховатися від надокучливих мисливців. Так чи інакше – нудьгувати не доведеться.

Texas Chainsaw Massacre: The Game (2023 року)

Постер проєкту / Фото Sumo Digital

Фільм: "Техаська різанина бензопилою" (1974 року)

"Техаська різанина бензопилою" (1974 року) Платформи: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 та PS5

Ще одна асиметрична багатокористувацька гра зі схожим ігровим процесом, але за винятком того, що її атмосфера куди більш гнітюча та моторошна.

Трейлер забавки – дивіться відео

Візьміть під контроль когось з групи підлітків, які намагаються втекти від кривавого психопата Лезерфейса або ж приміряйте його "шкіру" та власноруч влаштуйте полювання на безневинних жертв.

Until Dawn (2015 року)

Постер проєкту / Фото Supermassive Games

Фільм: компіляція різних фільмів жахів

компіляція різних фільмів жахів Платформи: ПК, PS4 та PS5

Тут ми вирішили дещо пошахраювати та порадити вам гру в жанрі інтерактивного кіно, яка зібрала в собі найкращі риси багатьох фільмів жахів.

Сюжет до болю простий: компанія молодих людей вирушає в будиночок в горах, здавалося б, що може піти не так?

Трейлер гри – перегляньте ролик

Гра точно не одного разу налякає вас та змусить швидко реагувати на загрози й виклики, адже від ваших дій залежить хто з харизматичних персонажів все ж доживе до світанку.

Проєкт є "мастплеєм" в жанрі, особливо з уваги на те, що нещодавно вийшла оновлена його версія для PlayStation 5.