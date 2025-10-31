У що пограти на Геловін 2025 – три гри, які змусять перевірити, чи зачинили ви двері

2025 рік подарував ігровій індустрії кілька вельми цікавих горорів, кожен з яких з радістю налякає вас у святковий вечір Геловіну. Детальніше – у матеріалі.

Навіть ті геймери, які більш скептично ставляться до святкування "страшвечору", погодяться, що в цей день особливо атмосферно поринути у горори. Тож кілька свіженьких відеоігор саме цього жанру, запропонує вам 24 Канал.

Ну куди ж без нього?

Очевидною та найпершою рекомендацією звісно стане нова частина відомої серії, а саме Silent Hill f.

Попри те, що деякі фанати стверджують, що тут від культової франшизи залишилася лише назва – будьте певні, проєкт лякає не гірше за своїх попередниць.

Сетинг японського містечка 60-их років, оповитого туманом, наводить жаху сам по собі, а декілька напрочуд вдалих "скримерів" здатні пофарбувати у його попелястий колір і ваше волосся.

Трейлер забавки – дивіться відео

Хоча гра справді стала більше схожою на "соулзлайки" та на додачу до загадок пропонує битви з босами близькі до стилю цього жанру, вона також чудово передає атмосферу страху та безвиході, тож стане ідеальним вибором для геловінського вечору.

Тим більше Silent Hill f доступна на ПК, PS5 та Xbox Series X|S.

А ці хлопці та дівчата вміють робити горори, чи не так?

Окрім Konami, у вересні 2025 року шанувальників жанру потішила і польська студія Bloober Team, випустивши черговий якісний продукт, який ми вам з радістю порекомендуємо – Cronos: The New Dawn.

Важка, моторошна, із візуальним стилем, що запам'ятовується, ця гра занурить вас у часові подорожі в намаганнях врятувати людство від Апокаліпсиса, йдеться на сторінці в Steam.

На заваді стануть химерні створіння, але не бійтеся, адже ваш арсенал дозволить рознести їх на молекули, звісно, якщо вистачить припасів.

Трейлер гри – перегляньте ролик

Приємним бонусом стане наявність у Cronos: The New Dawn української локалізації й те, що в проєкт можна зіграти на ПК, PS5, Xbox Series X|S та Nintendo Switch 2.

Що на це сказав би Кодзіма?

Скасування P. T. свого часу розбило серця величезній кількості геймерів, але породило чимало проєктів, що намагаються копіювати відому "демку".

Напрочуд вдало це зробили автори проєкту під назвою Luto.

Дебютна гра студії Broken Bird починається як черговий клон P.T., змушуючи гравців бродити, на перший погляд, звичайними коридорами, поки світ навколо них повільно міняється, відкриваючи свою моторошну сутність, повідомляє Gamespot.

При цьому, Luto вдало використовує напрацювання Кодзіми як фундамент та створює на ньому щось своє, настільки химерне, що і сам японський геймдизайнер був би задоволений побаченим.

Трейлер – дивіться ролик

Гра також доступна на усіх найпопулярніших сучасних платформах: ПК, PS5 та Xbox Series X|S.