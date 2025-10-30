Труднощі перекладу регулярно стають предметом жартів та створюють меми, особливо в ігровій індустрії. Маленька студія Fix-a-Bug помилилася, перекладаючи назву свого проєкту на японську, але тим самим принесла йому неочікувану популярність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Помилка, що принесла успіх?

Відеогра під доволі складною назвою The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles вийшла 23 жовтня 2025 року на платформі Steam та поєднує в собі покрокову бойову систему з дослідженням таємничих та небезпечних підземель.

Прагнучи охопити якомога ширшу аудиторію, розробники вирішили випустити гру великою кількістю мов, однією з яких стала японська, однак ніхто не міг передбачити того, що станеться далі.

За кілька місяців до релізу, гра стала вірусною в "країні сонця, що сходить", а все через помилку у перекладі її назви на сторінці в Steam.

Аби не чекати поки їхній видавець зробить професійний переклад, Fix-a-Bug зробили власний вельми аматорський.

Тут і виникла прикра помилка, адже замість того аби перекласти слово "crazy" як "дивний" або "химерний", творці гри обрали варіант зі словосполученням "Kuso Dungeon", який безпосередньо означає "Підземелля лайна" або "Ср*не підземелля".

Дізнавшись про помилку, розробники запанікували та змінили назву, але було пізно. Жарт вийшов з-під контролю, а різні японські ігрові акаунти в соціальних мережах та навіть ЗМІ підхопили цю курйозну ситуацію.

Найкумеднішим виявилося те, що у підсумку інцидент фактично приніс команді неабияку користь. Як зізналися Fix-a-Bug у дописі на Reddit, ця помилка додала їм понад 2000 додавань у список бажаного в Steam.

Розробники жартують, що після такого вони можуть вести курси з "випадкового маркетингу".