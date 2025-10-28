Що задумала ByteDance?

Запуск нової платформи під назвою GameTop є частиною повторної реструктуризації ігрового підрозділу ByteDance. Після змін у 2024 році компанія кардинально переглянула свої пріоритети: замість розробки грандіозних студійних проєктів, вона переключилася на видавничу модель і підтримку незалежних розробників. Цей підхід дозволяє компанії сконцентруватися на оптимізації операційної діяльності та розвитку цифрової дистрибуції, пише 24 Канал з посиланням на Item Level Gaming.

Нова платформа стане ключовим елементом цієї стратегії. ByteDance активно набирає команду розробників і фахівців у галузі користувацького досвіду, про що свідчать вакансії, опубліковані на китайських IT-майданчиках. Перехід проєкту в активну стадію підготовки свідчить про серйозні наміри компанії завоювати міжнародний ринок.

Що зробить GameTop унікальним?

На перший погляд, GameTop – це простий конкурент Steam, Epic Games Store та інших магазинів. Проте в пропозиції ByteDance закладені принципово інші підходи. Платформа, за чутками, об'єднуватиме функції класичного ігрового магазину, розвинутої соціальної мережі та творчої платформи для контенту, інтегрованої зі штучним інтелектом, стверджує видання Tom's Hardware.

Користувачі зможуть не лише купувати ігри, але й активно взаємодіяти один з одним: лишати коментарі, ділитися відеокліпами та отримувати нагороди за активність. Кожен гравець зможе створити власний профіль і стати частиною живої спільноти.

Для розробників платформа пропонуватиме інструменти аналітики та монетизації, які допоможуть їм краще розуміти поведінку гравців.

Особливе місце займатимуть функції, засновані на штучному інтелекті. GameTop зможе автоматично генерувати описи ігор, створювати трейлери та готувати візуальні матеріали для маркетингу. Це радикально спростить процес просування контенту для незалежних розробників, які раніше були змушені звертатися до спеціалізованих агентств.

Чому це вигідно саме ByteDance?

Багаторічний досвід компанії в розробці соціальних платформ стає серйозною перевагою. На фоні консервативних та функціонально закритих магазинів типу Epic Games Store, GameTop матиме можливість запропонувати дійсно інтерактивне й доступне для творчості середовище.

Платформа буде інтегрована з екосистемою ByteDance, включаючи TikTok і CapCut, що дозволить компанії синхронізувати свої сервіси та мобілізувати мільйони користувачів своїх інших проєктів. Таке поєднання може виявитися критичним фактором у боротьбі за ринкову частку.

Це не перша спроба обігнати лідерів

ByteDance – далеко не перша китайська компанія, яка намагається розширити свій вплив на міжнародних ринках. Tencent вже тривалий час є одним із найпотужніших гравців у світовій ігровій індустрії завдяки володінню компанією Riot Games та значним акціям у Epic Games, Ubisoft та багатьох інших західних студіях.

Однак видавничий ринок залишається конкурентним. Steam, розроблений компанією Valve, домінує на ньому багато років, служачи не лише магазином, але й соціальним центром для геймерів. Спроби конкурентів, навіть таких потужних як Epic Games та GOG, показали скромні фінансові результати.

Проте вхід ByteDance у цю сферу може змінити розстановку сил, адже компанія має унікальні можливості для залучення й утримання уваги гравців через свої алгоритми.

Ложка дьогтю

Великим мінусом усього цього є те, що ByteDance – китайська компанія, котра підкоряється китайським законам. Це означає, що всі дані користувачів перебувають у руках ненаситної комуністичної партії, відомої своїм шпигунством, хакерськими атаками й колекціонуванням даних.

Ми пам'ятаємо досвід початку 2025 року, коли китайська компанія DeepSeek випустила свою першу модель штучного інтелекту, і мільйони користувачів з усього світу кинулися туди, називаючи це протестом проти збору даних американськими розробниками. Люди, особливо американці, були готові подарувати свої дані диктатору, в чиїх каторжних концтаборах сидять тисячі людей, вважаючи, що це краще, ніж надавати їх умовному Цукербергу в обмін на контекстну рекламу.

Тож є велика ймовірність, що новий продукт ByteDance, котра вже давно звинувачується в шпигунстві на користь Пекіна, дуже швидко набере популярності. З іншого боку, користувачі зазвичай схильні триматися звичного, не бажаючи переходити на нові сервіси, особливо якщо у них вже є пристойна колекція ігор в іншому сервісі.