Креативне використання ШІ дозволило створити концепт-трейлер гри про Львів з відкритим світом, який став шалено популярним у мережі, інформує 24 Канал з посиланням на @remylights у TikTok.

Цікаво Які ігри 2025 року виявилися найбільшим розчаруванням для геймерів

"Трейлер" гри про Львів підірвав мережу?

11 грудня у Tik-Tok з'явилося відео з короткою назвою "гра про Львів", яке показує як герой, одягнений у плащ, прогулюється Площею Ринок.

Впізнати "місто Лева", можна не лише за знайомими будиночками, трамваєм чи фонтанами, а й за кумедними NPC, які пропонують придбати жовто-блакитну стрічку чи зробити "газетне" фото на пам'ять.

Менш ніж за добу ролик набрав понад 14 тисяч вподобань та майже 300 тисяч переглядів.

Кумедний трейлер від ШІ: дивіться відео

Користувачі були в захваті від такої концепції та залишили чимало схвальних коментарів.

Цікаво, що @remylights не вперше робить подібне відео про Львів, але попередній варіант був більш серйозним та справді нагадував гру на кшталт GTA чи Mafia.

Ще один варіант гри про Львів: дивіться відео

Хоча все це лише поробки за допомоги ШІ, той ажіотаж, який вони створюють у соцмережах може послугувати стимулом для українських розробників бодай задуматися про створення справжньої відеогри у подібному сетингу та стилі.

Україна у відеоіграх: останні новини