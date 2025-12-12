Креативное использование ИИ позволило создать концепт-трейлер игры о Львове с открытым миром, который стал безумно популярным в сети, информирует 24 Канал со ссылкой на @remylights в TikTok.
"Трейлер" игры о Львове взорвал сеть?
11 декабря в Tik-Tok появилось видео с коротким названием "игра про Львов", которое показывает как герой, одетый в плащ, прогуливается по Площади Рынок.
Узнать "город Льва", можно не только по знакомым домиками, трамваем или фонтанами, но и по забавными NPC, которые предлагают приобрести желто-голубую ленту или сделать "газетное" фото на память.
Менее чем за сутки ролик набрал более 14 тысяч лайков и почти 300 тысяч просмотров.
Пользователи были в восторге от такой концепции и оставили немало положительных комментариев.
Интересно, что @remylights не впервые делает подобное видео о Львове, но предыдущий вариант был более серьезным и действительно напоминал игру вроде GTA или Mafia.
Хотя все это лишь поделки с помощью ИИ, тот ажиотаж, который они создают в соцсетях может послужить стимулом для украинских разработчиков хотя бы задуматься о создании настоящей видеоигры в подобном сеттинге и стиле.
Украина в видеоиграх: последние новости
- После анонса, сделанного еще в июле, в известном шутере Squad наконец-то появились ВСУ. За них уже можно сыграть, чтобы опробовать новую технику и оружие.
- Известный украинский бренд тактического снаряжения появился в Battlefield 6. В хитовом шутере можно увидеть медицинские сумки, рюкзаки и другие вещи от M-TAC.