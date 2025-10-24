Які сюрпризи підготували розробники цього року?

Цьогорічний Геловін обіцяє бути насиченим на події у багатьох популярних іграх – Call of Duty, Fortnite, Marvel Rivals, GTA Online, Overwatch 2 та інших. Розробники доклали чимало зусиль, щоб здивувати та налякати своїх гравців. 24 Канал зібрав найкращі події, які точно не варто пропустити.

Call of Duty: Black Ops 6 і Warzone

У Call of Duty: Black Ops 6 та Warzone ще з 9 жовтня триває подія "The Haunting 2025", що розпочала шостий сезон. У гру додали Хижака, ляльку Чакі та Джейсона Вурхіза, головного лиходія з фільмів "П'ятниця 13-те".

Карти Verdansk та Rebirth Island отримали похмурі нічні версії, а для Black Ops 6 вийшли три нові мапи 6v6 та оновлена версія Nuketown під назвою Boo-Town.

Пізніше в сезоні очікується повернення режимів Zombie Royale та Slasher Deathmatch.​

Fortnite

Fortnite також не залишився осторонь зі своїм щорічним івентом Fortnitemares, що триватиме з 9 жовтня до 1 листопада. У гру повернулися гарбузомет та бензопила, а на острові з'явилася тематична зона співачки Doja Cat. Крім того, до гри приєдналися відомі персонажі – Скубі-Ду, Примарне обличчя, Джейсон Вурхіз та Хаггі Ваггі з Poppy Playtime.​

Дивіться трейлер події Fortnitemares: відео

Marvel Rivals

Шанувальників Marvel Rivals порадує новий PvE-режим Marvel Zombies, який стартував 23 жовтня.

А вже 24 жовтня розпочалася подія Voyage to Astonish з гарбузовими костюмами.

На сам Геловін у гру додадуть образи Людини-павука та Багряної Відьми, натхненні коміксами про зомбі.

Карткова гра Marvel Snap також святкує Геловін сезоном Undead Horde, щотижня пропонуючи гравцям нові варіанти зомбованих героїв.

GTA Online

У GTA Online протягом усього жовтня тривають "Halloween Haunts". Гравців чекають зустрічі з НЛО, автомобілями-привидами та можливість перетворюватися на тварин. Щотижня запускаються нові випробування, серед яких Beast vs. Slasher та Judgement Day, а фінал події відбудеться 5 листопада.​

Overwatch 2

Overwatch 2 запустив 19 сезон під назвою "Haunted Masquerade", який триватиме аж до 9 грудня. Головною новинкою стали магічні маски, що дають героям спеціальні здібності. У гру повернулися кооперативні режими "Помста Джанкенштейна" та "Гнів нареченої". Також були додані нові герої та мапа.​

Серед інших помітних подій: