Які сюрпризи підготували розробники цього року?
Цьогорічний Геловін обіцяє бути насиченим на події у багатьох популярних іграх – Call of Duty, Fortnite, Marvel Rivals, GTA Online, Overwatch 2 та інших. Розробники доклали чимало зусиль, щоб здивувати та налякати своїх гравців. 24 Канал зібрав найкращі події, які точно не варто пропустити.
Дивіться також Як стати грабіжником і не потрапити за ґрати: 5 цікавих відеоігор про пограбування
Call of Duty: Black Ops 6 і Warzone
У Call of Duty: Black Ops 6 та Warzone ще з 9 жовтня триває подія "The Haunting 2025", що розпочала шостий сезон. У гру додали Хижака, ляльку Чакі та Джейсона Вурхіза, головного лиходія з фільмів "П'ятниця 13-те".
Карти Verdansk та Rebirth Island отримали похмурі нічні версії, а для Black Ops 6 вийшли три нові мапи 6v6 та оновлена версія Nuketown під назвою Boo-Town.
Пізніше в сезоні очікується повернення режимів Zombie Royale та Slasher Deathmatch.
Fortnite
Fortnite також не залишився осторонь зі своїм щорічним івентом Fortnitemares, що триватиме з 9 жовтня до 1 листопада. У гру повернулися гарбузомет та бензопила, а на острові з'явилася тематична зона співачки Doja Cat. Крім того, до гри приєдналися відомі персонажі – Скубі-Ду, Примарне обличчя, Джейсон Вурхіз та Хаггі Ваггі з Poppy Playtime.
Дивіться трейлер події Fortnitemares: відео
Marvel Rivals
- Шанувальників Marvel Rivals порадує новий PvE-режим Marvel Zombies, який стартував 23 жовтня.
- А вже 24 жовтня розпочалася подія Voyage to Astonish з гарбузовими костюмами.
- На сам Геловін у гру додадуть образи Людини-павука та Багряної Відьми, натхненні коміксами про зомбі.
Карткова гра Marvel Snap також святкує Геловін сезоном Undead Horde, щотижня пропонуючи гравцям нові варіанти зомбованих героїв.
GTA Online
У GTA Online протягом усього жовтня тривають "Halloween Haunts". Гравців чекають зустрічі з НЛО, автомобілями-привидами та можливість перетворюватися на тварин. Щотижня запускаються нові випробування, серед яких Beast vs. Slasher та Judgement Day, а фінал події відбудеться 5 листопада.
Overwatch 2
Overwatch 2 запустив 19 сезон під назвою "Haunted Masquerade", який триватиме аж до 9 грудня. Головною новинкою стали магічні маски, що дають героям спеціальні здібності. У гру повернулися кооперативні режими "Помста Джанкенштейна" та "Гнів нареченої". Також були додані нові герої та мапа.
Дивіться також Розкрийте власне вбивство: інді-відеогра The Drifter отримує фантастичні відгуки
Серед інших помітних подій:
- Dead by Daylight проводить івент "Haunted by Daylight" з 14 жовтня по 4 листопада з поверненням моторошного виміру Void Realm та новими косметичними предметами.
- У Halo Infinite до 18 листопада триває "Operation: Halloween II" з поверненням улюбленого режиму "Survive the Undead".
- Phasmophobia лякає гравців подією "Crimson Eye" до 31 жовтня, де привиди стали швидшими, а розум втрачається легше.
- У Fallout 76 з 29 жовтня по 5 листопада повертається "Mischief Night", де можна бешкетувати та отримувати нагороди.
- Skate проводить свій перший геловінський івент "Skate-O-Ween" з 21 жовтня по 11 листопада, пропонуючи нові костюми для скейтбордистів.
- Warframe до 3 листопада проводить подію "Nights of Naberus" з унікальними нагородами.
- Red Dead Online пропонує потрійні нагороди в режимі "All Hallows’ Call to Arms" та повертає Halloween Pass 2.