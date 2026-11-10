Генеральний директор Take-Two вже говорить про GTA 7

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Що Take-Two обіцяє для майбутніх ігор

Генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельнік вважає, що GTA 7 не доведеться чекати стільки, скільки GTA 6, пише Insider Gaming. Тринадцять років між п'ятою та шостою частинами здавалися фанатам нескінченними, і тепер компанія натякає, що такого розриву більше не буде.

Тема з'явилася після інтерв'ю IGN із Зельніком. Видання посилалося на нещодавній матеріал Bloomberg, у якому старші співробітники Rockstar розповіли, що розробка майбутніх ігор GTA не повинна тривати так довго. IGN запитало про це й очільника Take-Two.

Ми вважаємо, що характер і швидкість появи контенту від наших знакових франшиз, зокрема GTA, істотно зміняться протягом наступного десятиліття. Це зумовлено нашою провідною в галузі прихильністю до випуску розваг найвищої якості, прагненням доходити до гравців новими способами й у нових місцях, а також намаганням утримувати інтерес користувачів після релізу– прокоментував генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельнік.

Take-Two керує багатьма іграми й франшизами, тому відповідь Зельніка стосується не лише GTA. Проте журналісти Insider Gaming звернули увагу, що він прямо згадав серію у своїй відповіді.

Водночас це ще не гарантія того, що GTA 7 вийде аномально швидко. Зельнік говорив про зміну "характеру і швидкості" контенту протягом наступного десятиліття, але не назвав конкретних термінів. Інша річ, що навряд чи нова частина знову потребуватиме понад 13 років, адже цей період уже став легендарно довгим для індустрії.

Для такої популярної у світі франшизи приємно чути, що і представники Rockstar, і голова Take-Two прагнуть працювати швидше. Основою для цього стане підґрунтя, закладене під час розробки GTA 6. Наскільки скоротиться цикл створення GTA 7, поки невідомо.