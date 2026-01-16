Larian Studios дали геймерам кумедну обіцянку щодо геніталій персонажів майбутньої гри

Технічний директор анімації з Larian Studios дав шанувальникам компанії вельми дивну обіцянку щодо особливості геніталій героїв майбутньої відеогри Divinity.

Відповідаючи на запитання геймерів, один з творців Baldur's Gate 3 та майбутньої Divinity пообіцяв дещо справді дивне, але цілком логічне, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Розробник Divinity вразив геймерів обіцянкою?

Останнім часом чимало розробників все частіше стикаються з невдоволенням у разі використання штучного інтелекту під час розробки відеоігор.

Подібний скандал вибухнув навколо студії Larian та змусив її очільника Свена Вінка визнати, що компанія використовує генеративний ШІ для дослідження ідей та створення концепт-артів на ранніх етапах розробки своєї наступної гри – Divinity.

Невдовзі потому, розробники навіть провели AMA сесію, де відповідали на питання про цей процес.

AMA session або ж АМА сесія – це формат відкритих онлайн-зустрічей, де експерт, лідер проєкту або публічна особа відповідає на будь-які запитання від аудиторії в реальному часі, інформує galka.if.ua.

Під час неї, користувач X під ніком Lulululululu зробив вельми абсурдний коментар, який, втім викликав реакцію творців проєкту.

Ящірки в грі, ймовірно, використовуватимуть члени, згенеровані штучним інтелектом,

– написав він.

Не забарився з коментарем не аби хто, а Рікардо Аяста – технічний директор анімації Larian, який зробив вельми дивну обіцянку Lulululululu і всім геймерам.

Я можу гарантувати, що всі геніталії в грі будуть створені вручну і з любов'ю,

– констатував розробник, додавши емодзі серденька.

Отож, хоча до релізу Divinity ще дуже й дуже багато часу, як не парадоксально, ми вже знаємо чого в цій грі точно не буде.

