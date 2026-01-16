Larian Studios дали геймерам забавное обещание относительно гениталий персонажей будущей игры
- Технический директор анимации Larian Studios пообещал, что гениталии персонажей в игре Divinity будут созданы вручную, а не с помощью искусственного интеллекта.
- Компания Larian Studios признала использование генеративного ИИ для создания концепт-артов на ранних этапах разработки игры Divinity.
Технический директор анимации из Larian Studios дал поклонникам компании весьма странное обещание относительно особенности гениталий героев будущей видеоигры Divinity.
Отвечая на вопросы геймеров, один из создателей Baldur's Gate 3 и будущей Divinity пообещал кое-что действительно странное, но вполне логичное, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.
Разработчик Divinity поразил геймеров обещанием?
В последнее время многие разработчики все чаще сталкиваются с недовольством в случае использования искусственного интеллекта при разработке видеоигр.
Подобный скандал разразился вокруг студии Larian и заставил ее руководителя Свена Винке признать, что компания использует генеративный ИИ для исследования идей и создания концепт-артов на ранних этапах разработки своей следующей игры – Divinity.
Вскоре после, разработчики даже провели AMA сессию, где отвечали на вопросы об этом процессе.
AMA session или же АМА сессия – это формат открытых онлайн-встреч, где эксперт, лидер проекта или публичное лицо отвечает на любые вопросы от аудитории в реальном времени, информирует galka.if.ua.
Во время нее, пользователь X под ником Lululululululu сделал весьма абсурдный комментарий, который, впрочем, вызвал реакцию создателей проекта.
Ящерицы в игре, вероятно, будут использовать члены, сгенерированные искусственным интеллектом,
– написал он.
Не замедлил с комментарием не абы кто, а Рикардо Аяста – технический директор анимации Larian, который сделал весьма странное обещание Lululululu и всем геймерам.
Я могу гарантировать, что все гениталии в игре будут созданы вручную и с любовью,
– констатировал разработчик, добавив эмодзи сердечка.
Итак, хотя до релиза Divinity еще очень и очень много времени, как не парадоксально, мы уже знаем чего в этой игре точно не будет.
ИИ в игровой индустрии: последние новости
Google представила ИИ GameNGen, который в будущем сможет создавать игры.
В свою очередь Microsoft представила AI-модель Muse, которая будет служить как дополнительный инструмент для разработки, а не заменит создателей.
В NVIDIA заявили, что эпоха традиционного растрового рендеринга близится к завершению, а будущее игровой индустрии принадлежит нейронным сетям.