Глава корпорации Дженсен Хуанг убежден, что классическая прорисовка изображения отныне будет уступать место нейронному рендерингу, который способен создавать невероятно реалистичные миры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tom's Hardware.

Как именно искусственный интеллект заменит привычные графические технологии?

Дженсен Хуанг считает, что эпоха традиционного растрового рендеринга приближается к завершению. По его мнению, будущее игровой индустрии принадлежит нейронным сетям, которые способны генерировать изображения в любом стиле – от экстремального фотореализма до мультяшного шейдинга.

Он предполагает, что взаимодействие с такими фотографическими мирами будет происходить на скорости 500 кадров в секунду.

Сейчас рабочие нагрузки смещаются в сторону сложных операций над меньшим количеством пикселей, но значительно более высокого качества. Nvidia уже проводит в лабораториях эксперименты, которые могут полностью заменить традиционные графические конвейеры нейронными.

Технология DLSS становится настолько важной, что разработчики игр все чаще вносят ее поддержку в обязательные системные требования. Видеокарта GeForce RTX 5090 остается самым мощным решением для классического растрового рендеринга, но ее производительность в массовом сегменте появится еще не скоро.

Но это еще не все..

Кроме визуальной части, искусственный интеллект возьмет на себя управление персонажами. Благодаря системе Nvidia ACE нагрузка на центральные процессоры снизится, а герои игр получат эмоциональный реализм и индивидуальную анимацию, созданную ИИ.

В ближайшие годы это позволит разработчикам не тратить ресурсы на ручную анимацию каждого объекта, превратив игры в динамичные миры с "умными" жителями.

Уже сейчас разработчики начали использовать ИИ в играх не только для генерации некоторых объектов. Например Creative Assembly добавляют в свою стратегию Creative Assembly Total War: Pharaoh интерактивного помощника, который поможет игрокам лучше ориентироваться в сложных механиках игры.