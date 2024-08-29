GameNGen, разработанный командой бывших и нынешних сотрудников Google Research и Google DeepMind,– это передовой игровой двигатель, способен создавать сложные интерактивные сцены с высококачественными зрительными эффектами.

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Примечательно, что GameNGen может имитировать игровой процесс Doom со скоростью 20 кадров в секунду, сохраняя при этом пиковое соотношение сигнал/шум 29, 4, что сравнимо с качеством сжатия JPEG с потерями.

Как работает GameNGen

Процесс создания GameNGen включал двухэтапное обучение. Сначала ШИ-агент проходил сессии игры Doom, каждая из которых тщательно записывалась. На втором этапе модель диффузии училась генерировать следующий кадр на основе последовательности предыдущих кадров и входных команд.

В сущности, GameNGen не создает игру с нуля; вместо этого он воспроизводит то, чему научился с записанных сессий. Затем нейронная модель генерирует последовательность кадров., которая эволюционирует в соответствии с взаимодействием игрока.

Doom создан GameNGen: смотрите видео

Ограничение и потенциал

Несмотря на свои революционные возможности, GameNGen все еще находится на ранних стадиях развития и имеет ряд ограничений. Одним из существенных недостатков является очень короткий промежуток памяти, который длится чуть более трех секунд.

Кроме того, существуют заметные отличия в поведении между ШИ-агентом во время тренировки и действиями реального игрока. Эти проблемы свидетельствуют о том, что хотя GameNGen является многообещающей разработкой, она далека от совершенства.

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Это уже будущее разработки игр?

Создатели GameNGen оптимистично настроены по поводу будущего применения этой технологии. Они предполагают, что с дальнейшим развитием движителя на основе нейронных моделей, такие как GameNGen, смогут значительно снизить стоимость и сложность производства видеоигр.

Делая процесс более доступным, эти разработки могут совершить революцию в игровой индустрии., открывая новые возможности как для разработчиков, да и для игроков.