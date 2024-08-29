Успехи компании

За первые шесть месяцев 2024 года доход CD Projekt достиг 425 миллионов злотых (около 110 миллионов долларов), что на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Чистая прибыль компании выросла до более чем 170 миллионов злотых (44 миллиона долларов), что на 88% больше, чем в 2023 году. Несмотря на текущие расходы, CD Projekt также увеличил свои финансовые резервы на 55 миллионов злотых (14 миллионов долларов).

Будущие проекты

Кроме финансовых успехов, в компании отметили, что команда разработчиков The Witcher 4 под кодовым названием Polaris достигла "значительного прогресса" и близится к завершению предпроизводственной фазы.

Работа над Polaris продолжается. Команда приближается к важному этапу, который ознаменует завершение пре-продакшена,

– заявил финансовый директор Петр Нелюбович.