Впервые Lego Horizon Adventures была представлена во время июньского фестиваля Summer Game Fest, а ее релиз ожидается до конца 2024 года. Однако пользователь Reddit, foreveryoung1108, недавно заметил на главной странице PlayStation баннер с датой запуска игры – 14 ноября.

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Несмотря на ожидания, что официальный анонс будет сопровождать Indie World Showcase и Nintendo Direct Partner Showcase, никаких новостей об игре не было предоставлено во время этих мероприятий.

Что известно об игре

Действие игры разворачивается в том же мире, что и в серии Horizon от Guerrilla Games, но полностью переосмысленном в Lego.

Игроки возьмут на себя роль охотницы за машинами Элой, которая возглавит группу разнообразных героев на миссии по спасению прекрасного мира, созданного из Лего, от древнего зла, раскрывая при этом скрытые тайны их прошлого.

Lego Horizon Adventures: смотрите трейлер

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Lego Horizon Adventures разрабатывается для ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Nintendo Switch. Игра обещает более беззаботный тон по сравнению с оригинальной серией. Она также предусматривает как локальный, так и сетевой кооперативный геймплей.