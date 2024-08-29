Успіхи компанії

За перші шість місяців 2024 року дохід CD Projekt сягнув 425 мільйонів злотих (приблизно 110 мільйонів доларів), що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Чистий прибуток компанії зріс до понад 170 мільйонів злотих (44 мільйони доларів), що на 88% більше, ніж у 2023 році. Попри поточні витрати, CD Projekt також збільшив свої фінансові резерви на 55 мільйонів злотих (14 мільйонів доларів).

Майбутні проєкти

Окрім фінансових успіхів, у компанії зазначили, що команда розробників The Witcher 4 під кодовою назвою Polaris досягла "значного прогресу" і наближається до завершення передвиробничої фази.

Робота над Polaris триває. Команда наближається до важливого етапу, який ознаменує завершення пре-продакшену,

– заявив фінансовий директор Пьотр Нелюбович.