Отвечая на вопросы геймеров, один из создателей Baldur's Gate 3 и будущей Divinity пообещал кое-что действительно странное, но вполне логичное, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

Разработчик Divinity поразил геймеров обещанием?

В последнее время многие разработчики все чаще сталкиваются с недовольством в случае использования искусственного интеллекта при разработке видеоигр.

Подобный скандал разразился вокруг студии Larian и заставил ее руководителя Свена Винке признать, что компания использует генеративный ИИ для исследования идей и создания концепт-артов на ранних этапах разработки своей следующей игры – Divinity.

Вскоре после, разработчики даже провели AMA сессию, где отвечали на вопросы об этом процессе.

AMA session или же АМА сессия – это формат открытых онлайн-встреч, где эксперт, лидер проекта или публичное лицо отвечает на любые вопросы от аудитории в реальном времени, информирует galka.if.ua.

Во время нее, пользователь X под ником Lululululululu сделал весьма абсурдный комментарий, который, впрочем, вызвал реакцию создателей проекта.

Ящерицы в игре, вероятно, будут использовать члены, сгенерированные искусственным интеллектом,

– написал он.

Не замедлил с комментарием не абы кто, а Рикардо Аяста – технический директор анимации Larian, который сделал весьма странное обещание Lululululu и всем геймерам.

Я могу гарантировать, что все гениталии в игре будут созданы вручную и с любовью,

– констатировал разработчик, добавив эмодзи сердечка.

Я могу гарантировать, что все гениталии в игре будут вручную созданы с любовью ️ - Ricardo (@Kron3D) 9 января, 2026 года

Итак, хотя до релиза Divinity еще очень и очень много времени, как не парадоксально, мы уже знаем чего в этой игре точно не будет.

