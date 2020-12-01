Google назвав найкращі мобільні ігри року: Among Us поза топом
Сервіс Google Play вибрав найкращі мобільні ігри 2020 року. На думку компанії найкращою грою року стала Genshin Impact, а у голосуванні користувачів перемогла SpongeBob: Krusty Cook-Off.
Компанія Google назвала найкращі мобільні ігри 2020 року за версією їх редакції. Також компанія провела голосування серед користувачів за звання найкращої гри. У жодній з номінацій редактори цієї компанії не відмітили відеогру Among Us.
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Гра року за версією редакції Google – Genshin Impact
Гра року за версією користувачів – SpongeBob: Krusty Cook-Off
Найкращі інді-ігри:
- Cookies Must Die
- Maze Machina
- Sky: Children of the Light
- Inbento
- GRIS
Найкращі казуальні ігри:
- Harry Potter: Puzzles & Spells
- DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection
- SpongeBob: Krusty Cook-Off
- Disney Frozen Adventure
- EverMerge
Найкращі інноваційні ігри:
- Fancade
- Minimal Dungeon RPG
- The Gardens Between
- Genshin Impact
- Ord.
Найкращі змагальні ігри:
- Legends of Runeterra
- The Seven Deadly Sins: Grand Cross
- Bullet Echo
- Gwent: The Witcher Card Game
- Brawlhalla
Для порівняння, найкращою мобільною грою 2019 року компанія Google назвала Call of Duty Mobile. У голосуванні користувачів також перемогла ця гра.
Редакція Google назвала Genshin Impact найкращою грою 2020 року на мобільних платформах / світлина з порталу HITC
Genshin ImpactБезкоштовна рольова гра, розроблена та випущена студією miHoYo. Гравцям потрібно досліджувати фантастичний світ Тейват та боротися з могутніми ворогами на шляху до викраденої рідні. Гра швидко стала популярною та отримала дуже високі оцінки від критиків.
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