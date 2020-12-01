Сервіс Google Play вибрав найкращі мобільні ігри 2020 року. На думку компанії найкращою грою року стала Genshin Impact, а у голосуванні користувачів перемогла SpongeBob: Krusty Cook-Off.

Компанія Google назвала найкращі мобільні ігри 2020 року за версією їх редакції. Також компанія провела голосування серед користувачів за звання найкращої гри. У жодній з номінацій редактори цієї компанії не відмітили відеогру Among Us.

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Гра року за версією редакції Google – Genshin Impact

Гра року за версією користувачів – SpongeBob: Krusty Cook-Off

Найкращі інді-ігри:

Cookies Must Die

Maze Machina

Sky: Children of the Light

Inbento

GRIS

Найкращі казуальні ігри:

Harry Potter: Puzzles & Spells

DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection

SpongeBob: Krusty Cook-Off

Disney Frozen Adventure

EverMerge

Найкращі інноваційні ігри:

Fancade

Minimal Dungeon RPG

The Gardens Between

Genshin Impact

Ord.

Найкращі змагальні ігри:

Legends of Runeterra

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

Bullet Echo

Gwent: The Witcher Card Game

Brawlhalla

Для порівняння, найкращою мобільною грою 2019 року компанія Google назвала Call of Duty Mobile. У голосуванні користувачів також перемогла ця гра.

Редакція Google назвала Genshin Impact найкращою грою 2020 року на мобільних платформах / світлина з порталу HITC