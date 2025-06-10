Ранні концепти The Witcher 3 передбачали найбільш неочікуваний поворот, який можна собі уявити

На етапі ранньої розробки The Witcher 3: Wild Hunt студія CD Projekt Red розглядала концепцію, котра могла повністю змінити сприйняття головного героя. Ґеральт міг не протистояти Дикому Гону, а бути його частиною.

Ґеральт міг бути соратником Ередіна

У фінальній версії The Witcher 3 гравці точно знають, хто головні антагоністи – Дикий Гін, моторошні постаті у темних обладунках із черепами. Сюжет обертається навколо пошуків Цірі, яка мандрує між вимірами, тікаючи від загрози. Все завершується епічною сутичкою Ґеральта з Ередіном на борту корабля. Але спочатку розробники планували інший сюжетний хід – Ґеральт мав стати частиною Дикого Гону, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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Згідно з задумом, головний герой The Witcher приєднався б до примарних вершників, їздив разом із ними верхи й виконував завдання, видаючи себе за одного з них. Про це розповів провідний сценарист Марчін Блаха в інтерв’ю для PC Gamer. За його словами, Геральт був у тих концептах "чимось на кшталт інсайдера", який проник до числа ельфів Aen Elle (судячи з усього, для шпигування) і брав участь у квестах, перебуваючи на борту Наглфара – корабля Дикого Гону.

Така сюжетна лінія зосередила б увагу на Дикому Гоні, відсунувши на другий план особисті історії Ґеральта, Цірі, Йеннефер та інших. Натомість розробники обрали шлях, який зробив ворога більш загадковим і лякаючим – Гін з’являється неочікувано, мов фантоми, тоді як головна увага приділяється зв’язкам між персонажами.

Альтернативна кінцівка

Варіант фіналу теж міг бути зовсім іншим. Блаха згадав, що одним з натхнень для гри була Mass Effect 2, і спочатку планувалася кульмінація, схожа на фінальну місію цієї RPG. Геральт мав зібрати команду та вирушити в небезпечну місію до Скелліге. У тому сюжеті вони пливли крізь напівзамерзле море до протистояння з Диким Гоном. Цю ідею зрештою змінили, надавши фіналу більш особистого звучання.

Втім, сама сцена бою з Ередіном на кораблі збереглася, а завершення історії отримало емоційний акцент: Ґеральт передає Цірі срібний меч, символічно визнаючи її наступницею та головною героїнею наступної гри серії.