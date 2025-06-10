Ранні концепти The Witcher 3 передбачали найбільш неочікуваний поворот, який можна собі уявити
- На етапі ранньої розробки The Witcher 3: Wild Hunt розглядали концепцію, де Ґеральт міг бути частиною Дикого Гону, а не протистояти йому.
- Ґеральт мав бути "інсайдером" серед ельфів Aen Elle і виконувати завдання разом з Диким Гоном.
- Спочатку планувалась кульмінація, схожа на Mass Effect 2, де Геральт зібрав би команду для небезпечної місії, але ця ідея була змінена на більш особистий фінал.
На етапі ранньої розробки The Witcher 3: Wild Hunt студія CD Projekt Red розглядала концепцію, котра могла повністю змінити сприйняття головного героя. Ґеральт міг не протистояти Дикому Гону, а бути його частиною.
Ґеральт міг бути соратником Ередіна
У фінальній версії The Witcher 3 гравці точно знають, хто головні антагоністи – Дикий Гін, моторошні постаті у темних обладунках із черепами. Сюжет обертається навколо пошуків Цірі, яка мандрує між вимірами, тікаючи від загрози. Все завершується епічною сутичкою Ґеральта з Ередіном на борту корабля. Але спочатку розробники планували інший сюжетний хід – Ґеральт мав стати частиною Дикого Гону, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.
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Згідно з задумом, головний герой The Witcher приєднався б до примарних вершників, їздив разом із ними верхи й виконував завдання, видаючи себе за одного з них. Про це розповів провідний сценарист Марчін Блаха в інтерв’ю для PC Gamer. За його словами, Геральт був у тих концептах "чимось на кшталт інсайдера", який проник до числа ельфів Aen Elle (судячи з усього, для шпигування) і брав участь у квестах, перебуваючи на борту Наглфара – корабля Дикого Гону.
Така сюжетна лінія зосередила б увагу на Дикому Гоні, відсунувши на другий план особисті історії Ґеральта, Цірі, Йеннефер та інших. Натомість розробники обрали шлях, який зробив ворога більш загадковим і лякаючим – Гін з’являється неочікувано, мов фантоми, тоді як головна увага приділяється зв’язкам між персонажами.
Альтернативна кінцівка
Варіант фіналу теж міг бути зовсім іншим. Блаха згадав, що одним з натхнень для гри була Mass Effect 2, і спочатку планувалася кульмінація, схожа на фінальну місію цієї RPG. Геральт мав зібрати команду та вирушити в небезпечну місію до Скелліге. У тому сюжеті вони пливли крізь напівзамерзле море до протистояння з Диким Гоном. Цю ідею зрештою змінили, надавши фіналу більш особистого звучання.
Втім, сама сцена бою з Ередіном на кораблі збереглася, а завершення історії отримало емоційний акцент: Ґеральт передає Цірі срібний меч, символічно визнаючи її наступницею та головною героїнею наступної гри серії.