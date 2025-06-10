Геральт мог быть соратником Эредина

В финальной версии The Witcher 3 игроки точно знают, кто главные антагонисты – Дикий Гин, жуткие фигуры в темных доспехах с черепами. Сюжет вращается вокруг поисков Цири, которая путешествует между измерениями, убегая от угрозы. Все завершается эпической схваткой Геральта с Эредином на борту корабля. Но сначала разработчики планировали другой сюжетный ход – Геральт должен был стать частью Дикого Гона, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Согласно замыслу, главный герой The Witcher присоединился бы к призрачным всадникам, ездил вместе с ними верхом и выполнял задания, выдавая себя за одного из них. Об этом рассказал ведущий сценарист Марчин Блаха в интервью для PC Gamer. По его словам, Геральт был в тех концептах "чем-то вроде инсайдера", который проник в число эльфов Aen Elle (судя по всему, для шпионажа) и участвовал в квестах, находясь на борту Наглфара – корабля Дикого Гона.

Такая сюжетная линия сосредоточила бы внимание на Диком Гоне, отодвинув на второй план личные истории Геральта, Цири, Йеннефер и других. Вместо этого разработчики выбрали путь, который сделал врага более загадочным и пугающим – Гин появляется неожиданно, как фантомы, тогда как главное внимание уделяется связям между персонажами.

Альтернативная концовка

Вариант финала тоже мог быть совсем другим. Блаха вспомнил, что одним из вдохновений для игры была Mass Effect 2, и изначально планировалась кульминация, похожая на финальную миссию этой RPG. Геральт должен был собрать команду и отправиться в опасную миссию к Скеллиге. В том сюжете они плыли сквозь полузамерзшее море к противостоянию с Диким Гоном. Эту идею в конце концов изменили, придав финалу более личного звучания.

Впрочем, сама сцена боя с Эредином на корабле сохранилась, а завершение истории получило эмоциональный акцент: Геральт передает Цири серебряный меч, символически признавая ее преемницей и главной героиней следующей игры серии.