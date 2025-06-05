Амбициозная витрина технологий

Техническое демо The Witcher 4, показанное на PlayStation 5 в рамках мероприятия Epic's State of Unreal 2025, вызвало громкий резонанс. Демонстрация, работавшая на Unreal Engine 5 со стабильной частотой 60 кадров в секунду, сопровождала Цири и ее коня Келпи в путешествии через горный регион Ковир – новую игровую зону, подтвержденную CD Projekt. Особое внимание привлекли реалистичные анимации, большая плотность NPC в сценах – в частности, эпизод с 300 индивидуально анимированными персонажами на рынке – и общее качество графики, нехарактерное для текущего поколения консолей. Демо завершилось появлением Лан-Эксетера – заснеженной столицы Ковира, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Несмотря на зрелищность, CD Projekt подчеркивает: все показанное – это не геймплей The Witcher 4, а лишь демонстрация потенциала технологий. Кинематографический директор студии Каетан Капусцинский объяснил, что целью проекта было протестировать и показать технические инструменты, которые впоследствии станут основой для игры.

По его словам, демо иллюстрирует амбиции студии, художественное направление и возможности, появившиеся благодаря сотрудничеству с Epic Games. Но финальная версия игры может существенно отличаться – все, что было показано, еще может измениться.

Смотрите новую демонстрацию The Witcher 4: видео

Реалистична ли такая производительность на PS5

Уайет Джонсон из Epic Games заявил, что производительность технической демонстрации соответствует возможностям консоли – 60 кадров в секунду с трассировкой лучей возможны на базовой PS5. По его словам, ключ в правильном использовании ресурса устройства: параллельная обработка, оптимизация анимаций, новые рендеринговые системы вроде Nanite и новый фреймворк анимаций.

Он подчеркнул, что разработчики смогли выжать из аппаратного обеспечения больше, чем ожидалось, и это – результат глубокой оптимизации и новых подходов к работе с движком.

Фанаты серии игр от CD Projekt уже несколько дней иронизируют, что никаких 60 кадров мы не увидим, и что это не более, чем маркетинговый ход, который никогда не станет реальностью.

Капусцинский признал, что определенные фрагменты демонстрации могут указывать на реальные аспекты игры: густые леса с использованием Nanite, большое количество NPC с индивидуальным поведением и взаимодействием, детализированная среда и анимации, которые задают вектор развития проекта. Это все – технический фундамент, из которого разработчики планируют строить полноценную игру.

Официально релиз The Witcher 4 ожидается не ранее 2027 года. Несмотря на демонстрацию на PS5, не исключено, что игра выйдет и для будущих консолей, в частности PS6 и новой Xbox. Однако остается открытым вопрос о Xbox Series S – консоль с меньшей производительностью. Учитывая, что GTA VI выйдет на этой платформе, теоретически The Witcher 4 также может быть адаптирована для нее.