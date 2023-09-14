Геймдиректор World of Warcraft прокоментував можливість оновлення ігрового світу

Ігровий директор World of Warcraft Іон Хазікостас оцінює ймовірність оновлення світу гри. Він заявив, що це "імовірно, відбудеться".

Хоча він не зміг надати жодних точних подробиць, його слова, схоже, вказують на те, що World of Warcraft отримає довгоочікуване продовження капітального перегляду зон старого світу в стилі Катаклізму.

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Оновлення світу World of Warcraft

Поява патча 10.2 Guardians of Dream вказує на те, що World of Warcraft: Dragonflight, ймовірно, досягла середини свого життя, а отже незабаром буде оголошено ще одне розширення.

Ба більше, наступного року WoW виповнюється 20 років, тому гравці покладають великі надії на наступне розширення. Багато хто сподівається, що 11.0 стане другим масштабним оновленням світу, подібним до розширення Катаклізм у 2010 році.

Ігровий директор World of Warcraft Іон Хазікостас підтвердив, що в майбутньому це може статися. Втім, він застеріг, що команда розробників повинна бути обережною з такими оновленнями.

Розширення Катаклізм видалило деякі частини попередньої версії гри. Тож ігровий директор обіцяє вжиття заходів із застосуванням сучасних технологій, щоб гарантувати, що старі версії Азероту залишаться доступними.