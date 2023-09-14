Хотя он не смог предоставить никаких точных подробностей, его слова, похоже, указывают, что World of Warcraft получит долгожданное продолжение капитального пересмотра зон старого мира в стиле Катаклизма.

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Обновление мира World of Warcraft

Появление патча 10.2 Guardians of Dream указывает на то, что World of Warcraft: Dragonflight, вероятно, достигло середины своей жизни, а значит, вскоре будет объявлено еще одно расширение.

Более того, в следующем году WoW исполняется 20 лет, поэтому игроки возлагают большие надежды на последующее расширение. Многие надеются, что 11.0 станет вторым масштабным обновлением мира, подобным расширению Катаклизм в 2010 году.

Игровой директор World of Warcraft Ион Хазикостас подтвердил, что в будущем это может произойти. Впрочем, он предостерег, что команда разработчиков должна быть осторожна с такими обновлениями.

Катаклизм удалил некоторые части предыдущей версии игры. Поэтому игровой директор обещает принятие мер с применением современных технологий, чтобы гарантировать, что старые версии Азерота останутся доступными.