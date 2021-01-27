У мережі набирає популярності відео, на якому літній геймер грає у відеогру Overwatch. Користувачам дуже сподобався цей запис, а дідусь вже став зіркою у твіттері.

Джерело: твіттер SaltyFreeman

Роб Крам думав, що його запис у твіттері змусить посміхнутися кількох користувачів. Але реакція вийшла дуже масштабною: майже 3 мільйони переглядів, понад 150 тисяч лайків та 21 тисяча твітів.

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Головним героєм цього відео став його батько, який у свої 65 продовжує залишатися завзятим геймером. Роб написав, що його тато полюбляє грати в Overwatch за музичного медика Люсіо. Користувачам сподобалися його рухи під час гри, а не сам факт гри у такому віці. Дідусь повністю поринає у відеогру й забуває, що для керування персонажем не треба рухатися й самому. Роб Крам написав у твіттері наступне:

Так мій тато грає в Overwatch. Він смикається, ухиляється й визирає з-за кутів. Часто підіймає мишку. Він задихався… але говорить, що це топ 4.

Також Роб додав, що це вже четверте крісло його батька, килим під столом вже давно не у найкращому стані, а також він постійно змінює гральні мишки.

Дивіться відео з дідусем-геймером

My dad plays Overwatch like this. He jerks around, dodging and peeking around corners. He lifts his mouse a LOT. He loses his breath... But top 4 he says pic.twitter.com/iOaZz66Srs — SaltyFreeman (@biggestsonicfan) January 24, 2021

Користувачам у мережі дуже сподобався цей дідусь, а чимала кількість людей написала, що вони так само рухаються під час гри. Деякі відзначили, що їх батьки також дуже полюбляють грати у відеоігри. На цей твіт навіть відреагував Джонні Круз, який озвучував персонажа Люсіо у відеогрі Overwatch. Батько Роба своїм прикладом показує, що у відеоігри можна грати у будь-якому віці й не варто зважати на різноманітні стереотипи.