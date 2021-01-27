В сети набирает популярность видео, на котором пожилой геймер играет в видеоигру Overwatch. Пользователям очень понравилась эта запись, а дедушка уже стал звездой в твиттере.

Источник: твиттер SaltyFreeman

Роб Крам думал, что его запись в твиттере заставит улыбнуться нескольких пользователей. Но реакция получилась очень масштабной: почти 3 миллиона просмотров, более 150 тысяч лайков и 21 тысяча твитов.

Интересно Шутка, которая завершила карьеру: компания EA Sports вновь оказалась в центре громкого скандала

Главным героем этого видео стал его отец, который в свои 65 продолжает оставаться заядлым геймером. Роб написал, что его папа любит играть в Overwatch за музыкального медика Люсио. Пользователям понравились его движения во время игры, а не сам факт игры в таком возрасте. Дедушка полностью погружается в видеоигру и забывает, что для управления персонажем не надо двигаться и самому. Роб Крам написал в твиттере следующее:

Так мой папа играет в Overwatch. Он дергается, уклоняется и выглядывает из-за углов. Часто поднимает мышку. Он задыхался... но говорит, что это топ 4.

Также Роб добавил, что это уже четвертое кресло отца, ковер под столом уже давно не в лучшем состоянии, а также он постоянно меняет игровые мышки.

Смотрите видео с дедушкой-геймером

My dad plays Overwatch like this. He jerks around, dodging and peeking around corners. He lifts his mouse a LOT. He loses his breath... But top 4 he says pic.twitter.com/iOaZz66Srs — SaltyFreeman (@biggestsonicfan) January 24, 2021

Пользователям в сети очень понравился этот дедушка, а немалое количество людей написало, что они так же двигаются во время игры. Некоторые отметили, что их родители также очень любят играть в видеоигры. На этот твит даже отреагировал Джонни Круз, который озвучивал персонажа Люсио в видеоигре Overwatch. Отец Роба своим примером показывает, что в видеоигры можно играть в любом возрасте и не стоит обращать внимание на различные стереотипы.