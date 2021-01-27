Геймером можно быть и в 65: дедушка покоряет сеть своими движениями в популярной игре – видео
В сети набирает популярность видео, на котором пожилой геймер играет в видеоигру Overwatch. Пользователям очень понравилась эта запись, а дедушка уже стал звездой в твиттере.
Источник: твиттер SaltyFreeman
Роб Крам думал, что его запись в твиттере заставит улыбнуться нескольких пользователей. Но реакция получилась очень масштабной: почти 3 миллиона просмотров, более 150 тысяч лайков и 21 тысяча твитов.
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Главным героем этого видео стал его отец, который в свои 65 продолжает оставаться заядлым геймером. Роб написал, что его папа любит играть в Overwatch за музыкального медика Люсио. Пользователям понравились его движения во время игры, а не сам факт игры в таком возрасте. Дедушка полностью погружается в видеоигру и забывает, что для управления персонажем не надо двигаться и самому. Роб Крам написал в твиттере следующее:
Так мой папа играет в Overwatch. Он дергается, уклоняется и выглядывает из-за углов. Часто поднимает мышку. Он задыхался... но говорит, что это топ 4.
Также Роб добавил, что это уже четвертое кресло отца, ковер под столом уже давно не в лучшем состоянии, а также он постоянно меняет игровые мышки.
Смотрите видео с дедушкой-геймером
Пользователям в сети очень понравился этот дедушка, а немалое количество людей написало, что они так же двигаются во время игры. Некоторые отметили, что их родители также очень любят играть в видеоигры. На этот твит даже отреагировал Джонни Круз, который озвучивал персонажа Люсио в видеоигре Overwatch. Отец Роба своим примером показывает, что в видеоигры можно играть в любом возрасте и не стоит обращать внимание на различные стереотипы.
OverwatchМногопользовательская научно-фантастическая видеоигра в жанре шутера от первого лица. Игра была разработана компанией Blizzard Entertainment, а ее релиз состоялся в 2016 году. В видеоигре соревнуются две команды по шесть игроков в каждой. Геймеры контролируют лишь одного героя со специальным набором умений. В Overwatch есть несколько режимов игры с уникальными задачами.
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