Попередні історії з татусями-геймерами обмужвалися подарунками PS5 чи Xbox на Різдво. Та цей батьков зрозумів, що краще не відводити погляду, поки маленькі діти грають у консоль.

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Несподівана катастрофа

Використання відеоігор як способу встановлення стосунків може стати неймовірним досвідом. Будь то використання ігор, щоб підтримувати зв'язок із друзями, налагодити стосунки з дитиною, чи навіть використання онлайн-ігор, щоб відчути близькість партнерів на відстані, вони мають особливу здатність зближувати людей один з одним.

Для багатьох, хто вже став дорослим, відеоігри були важливою частиною дитинства. Тож цілком природньо, що батько вирішив поділитися цим досвідом зі своїм маленьким сином. Втім, це не завжди закінчується весело.

Дозволивши своєму шестирічному сину пограти на Xbox, геймер згодом помітив, що малюк видалив усі його дані в грі Skyrim.

Невідомо, скільки часу та зусиль цей батько вклав у Skyrim, але це все зникло миттєво. Син не лише видалив усі дані про збереження Skyrim, але й три інші ігри.