Предыдущие истории с папой-геймерами обмуживались подарками PS5 или Xbox на Рождество. Этот отец понял, что лучше не отводить взгляда, пока маленькие дети играют в консоль.

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Неожиданная катастрофа

Использование видеоигр как способа налаживания отношений может стать невероятным опытом. Будь то использование игр, чтобы поддерживать связь с друзьями, наладить отношения с ребенком, или даже использование онлайн-игр, чтобы почувствовать близость партнеров на расстоянии, они обладают особой способностью сближать людей друг с другом.

Для многих, кто стал взрослым, видеоигры были важной частью детства. Так что вполне естественно, что отец решил поделиться этим опытом со своим маленьким сыном. Впрочем, это не всегда кончается весело.

Позволив своему шестилетнему сыну поиграть на Xbox, геймер впоследствии заметил, что малыш удалил все его данные в игре Skyrim.

Неизвестно, сколько времени и усилий этот отец вложил в Skyrim, но все это исчезло мгновенно. Сын не только удалил все данные о сохранении Skyrim, но и три других игры.