У відеогри Genshin Impact є справжня армія відданих шанувальників, які полюбляють проводити час у цьому чарівному ігровому світі. Щоправда, головний герой цієї історії вирішив трохи вийти за його межі.

Не пропустіть Неочікувана комбінація: ентузіаст вирішив об'єднати Civilization VI та Genshin Impact – фото

Напевно, всі гравці у Genshin Impact знають, що у цій відеогрі є чимала кількість різноманітних страв. Потрібні такі блюда для підсилення певних параметрів, наприклад, атака, витривалість, здоров'я та інші. Геймерам вигляд цих страв дуже сподобався, тому один фанат почав навіть вести оригінальний кулінарний блог на офіційному сайті гри. Він готує різноманітну їжу з відеогри у реальності, а також ділиться відповідними рецептами. Щоправда, веде він свій блог китайською, тому залишимо посилання на портал, де можна знайти перелік всіх його постів.

Здається, головний герой цієї історії знайомий з творчістю вищезгаданого кулінара. Річ у тім, що користувач з нікнеймом xmiriee вирішив відтворити одразу кілька страв з Genshin Impact у реальності. Результат його роботи вразив користувачів платформи Reddit, а особливо всі відзначають неймовірну увагу до деталей. Можна побачити ідентичний спосіб нарізки, схоже розташування їжі, а також навіть майже однаковий реквізит. Зрозуміло, що й виглядають всі ці страви дуже апетитно.

Варто відзначити, що головний герой цієї історії черпав натхнення не лише з картинок у грі. Тому посилання на реальні рецепти можна знайти у коментарях під його записами. Xmiriee вже випустив дві тематичні добірки з їжею з Genshin Impact. Перша зібрала майже 10 тисяч вподобань, а от друга – 18 тисяч.

Страви з відеогри Genshin Impact та їхні реальні аналоги / Фото Reddit xmiriee