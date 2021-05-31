В видеоигры Genshin Impact есть настоящая армия преданных поклонников, которые любят проводить время в этом волшебном игровом мире. Правда, главный герой этой истории решил немного выйти за его пределы.

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Наверное, все игроки в Genshin Impact знают, что в этой видеоигре есть достаточно большое количество разнообразных блюд. Нужны они для усиления определенных параметров, например, атака, выносливость, здоровье и другие. Геймерам вид этих блюд очень понравился, поэтому один фанат начал даже вести оригинальный кулинарный блог на официальном сайте игры. Он готовит разнообразную пищу из видеоигры в реальности, а также делится соответствующими рецептами. Правда, ведет он свой блог на китайском, поэтому оставим ссылку на портал, где можно найти перечень всех его постов.

Кажется, главный герой этой истории знаком с творчеством вышеупомянутого кулинара. Дело в том, что пользователь с никнеймом xmiriee решил воспроизвести сразу несколько блюд из Genshin Impact в реальности. Результат его работы поразил пользователей платформы Reddit, а особенно все отмечают невероятное внимание к деталям. Можно увидеть идентичный способ нарезки, похожее расположение пищи, а также почти одинаковый реквизит. Понятно, что и выглядят все эти блюда очень аппетитно.

Стоит отметить, что главный герой этой истории черпал вдохновение не только из картинок в игре. Поэтому ссылки на реальные рецепты можно найти в комментариях под его записями. Xmiriee уже выпустил две тематические подборки с едой с Genshin Impact. Первая собрала почти 10 тысяч лайков, а вот вторая – 18 тысяч.

Блюда из видеоигры Genshin Impact и их реальные аналоги / Фото Reddit xmiriee