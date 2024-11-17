Абдул Хакам, більш відомий як Hakoom, впродовж 17 років вибивав усі можливі трофеї в іграх на консолях PlayStation та навіть потрапив за це до Книги рекордів Гіннеса, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Акаунт викрали та продали, але геймер не здався

Колись ентузіасту належало цілих п'ять рекордів, а донині він зберігає титул профілю з "найбільшою кількістю трофейних очок PSNProfile" із неймовірним показником у 2 306 475 очок.

У 2021 році геймер вирішив покінчити зі своїм хобі – полюванням за трофеями, але його досягнення забезпечили йому безстрокове партнерство з Sony. Усі ці роки Абдул просував бренд PlayStation і був його обличчям в спільноті "трофі-хантерів".

Одначе, все змінилося 9 вересня, коли працівник служби підтримки Sony, ймовірно, викрав його особисті дані необхідні для входу в акаунт та продав їх третій стороні.

Опісля, акаунт Хакама у PSN й узагалі було заблоковано через численні порушення "положень та умов Sony ", зокрема серед звинувачень було недобросовісне здобуття трофеїв в іграх.

Уся ситуація від постраждалого – дивитися відео

Геймер відкидає усі закиди Sony та розповів, що потратив 45 днів на те аби довести власну невинність і компанія врешті дала приголомшливу відповідь.

Акаунт Hakoom відновили, але розірвали з ним усі партнерські зв'язки.

Абдул залишився гірко розчарований тим, що сталося та назвав цю ситуацію яскравим прикладом "корупції та гноблення" від бренду, який він любив практично половину свого життя.