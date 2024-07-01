Що сталося

Вранці 23 червня 20-річний Едвард Канг був заарештований поліцією округу Нассау, штат Флорида, після того, як прийшов до будинку Закарі Діна і, як стверджується, напав на нього з молотком, який купив у магазині незадовго до нападу. За словами поліції, Канг ніколи не зустрічався з Діном особисто, але вони нібито спілкувалися в онлайн-грі.

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Наразі невідомо, що саме сталося між двома чоловіками в інтернеті, але поліція заявила, що причиною нападу з молотком стала "онлайн-перепалка" в ArcheAge.

Я не знаю, що сталося між жертвою і підозрюваним, але щось змусило підозрюваного приїхати до Флориди і поранити іншу людину,

– пояснив шериф Білл Ліпер.

За даними поліції, Канг прилетів 21 червня й поселився в одному з готелів Флориди. Він сказав своїй сім'ї, що їде до Флориди, щоб відвідати друга. Після прибуття хлопець відвідав місцевий будівельний магазин і купив молоток і ліхтарик. Потім рано вранці в неділю, одягнений у чорний одяг та маску, він прибув до будинку свого ворога й увійшов через незачинені двері.

Всередині Канг, як повідомляється, почав нападати на жертву з молотком. Вітчим Закарі Діна почув шум і втрутився. Вони разом приборкали нападника й викликали поліцію.

Дін був госпіталізований у лікарню з пораненням голови, але згодом його відпустили, оскільки він не постраждав серйозно.

Тепер Канга звинувачують у замаху на вбивство, а також у збройному пограбуванні. Наразі він перебуває у в'язниці без права на заставу. Як повідомляється, Канг зателефонував своїй матері і зізнався, що напав на когось, але сказав, що не планував убивати.

Поліція допитала Канга, щоб дізнатися, чому він напав на людину з молотком, але той просто відповів: "Він погана людина в інтернеті".

За іронією долі, ArcheAge, яка призвела до цього нападу, закрилася через брак користувачів 27 червня.

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