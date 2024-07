Як це було

Мешканець Тіньового замку, Messmer the Impaler, був однією з найбільших перешкод, яку потрібно було пройти, щоб досягти фінального боса Shadow of the Erdtree. Але багатьом гравцям, як бачимо, недостатньо величезної складності, яку запропонувало доповнення, тож вони проходять гру на різних особливих контролерах.

DrDeComposing зміг перемогти Мессмера за допомогою саксофона менш ніж за 10 спроб. Він використовував для кожного руху та команди власний звук – для ухилення, удару, пересуванн та іншого.

Як програв Мессмер: відео

Зараз DrDeComposing намагається перемогти фінального боса Shadow of the Erdtree у той самий спосіб. Він каже, що коли зробить це, опублікує нове відео.

Цікаво, що гравці назвали Радана, останнього ворога в доповненні, нецікавим. Вони скаржаться на другу фазу сутички, оскільки в ній важко розібрати хоч щось через візуальну метушню.