Шанувальники Diablo в захваті від найновішої гри у довготривалій серії та продовжують відточувати власні навички й здобувати все більш круте спорядження.

У той час як дехто й далі шукає міфічний рівень з коровами, а інші обговорюють секретну сцену після титрів, геймер з Китаю зірвав справжній джек-пот.

Річ у тому, що усе спорядження в грі має власні характеристики та здібності, що робить його пошуки та підбір однією з ключових механік ігрового процесу.

Водночас у грі є 6 найпотужніших предметів, існування яких підтвердили самі розробники.

Найпотужніші предмети у Diablo 4

Один з них – Harlequin Crest, наприклад, не так давно знайшов корейський стрімер, а опісля ще як мінімум один гравець. Також є відомості про те, що шанувальникам вдалося відшукати ще два артефакти – Andariel's Visage та Doombringer.

І ось на Reddit геймер з Китаю, похвалився власною знахідкою – наймогутнішою зброєю в грі, мечем під назвою Grandfather.

Наймогутніший меч у Diablo 4 / Фото з Reddit

Хоча цей предмет є ідеальною зброєю практично для усіх білдів Варварів, інші класи персонажів також отримають неабиякі бонуси завдяки йому, тож і некроманту він стане в пригоді.

Шанувальникам проєкту залишилося знайти лише ще два унікальні предмети – Ring of the Starless Skies та Melted Heart of Selig і щось нам підказує, що це не займе багато часу.