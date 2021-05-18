Неймовірне досягнення: геймер першим у світі пройшов GTA V, не отримавши жодної шкоди

GTA V була випущена ще у 2013 році, проте навіть через 7,5 років з моменту релізу геймери продовжують вдосконалювати свої навички у цій мегапопулярній грі від Rockstar. А недавнє досягнення одного гравця і зовсім шокувало геймерську спільноту.

Гравець під псевдонімом UnNameD назавжди вписав свій нікнейм в історію Grand Theft Auto V, адже став першим в історії, кому піддалося неймовірне досягнення.

Цікаво Геймер підрахував кількість "необхідних" вбивств, для проходження GTA V: число приємно дивує

Завдяки власній майстерності та дрібці удачі, геймер зумів завершити всю основну сюжетну лінію гри, не зазнавши взагалі ніякої шкоди. Це досягнення настільки дивовижне, що навіть звучить абсолютно нереалістично, враховуючи, скільки разів в GTA персонажів атакують з різноманітної зброї та який у грі "напружений" трафік на дорогах.

Відстежувати свій прогрес йому допомогла модифікація для GTA V під назвою "One Hit Knock Out". Вона знижує рівень здоров'я головного героя до однієї одиниці – таким чином будь-яка отримана шкода стає фатальною, що виключає можливість шахрайства. Під час свого проходження UnNameD також не користувався бронею і спеціальними здібностями героїв.

Звичайний день Майкла у GTA V / зображення spiria.com

Для пересічних геймерів, проходження основної історії GTA V займе близько 30 годин. Спідранери ж можуть здолати гру менше ніж за шість годин, а якщо використовувати можливість "пропуску" місій, то цей час стає ще меншим – світовий рекорд становить 3 години 20 хвилин. Проходження UnNameD з таким складним челенджем зайняло в нього близько 9 годин.

Перша частина неймовірного проходження GTA V

Проте, якщо ви думаєте, що геймерові все вдалося з першого разу – ви сильно помиляєтеся. За словами самого гравця, успішною стала лише 48–ма за рахунком спроба, що демонструє неймовірну цілеспрямованість та лише додає захвату звершенням UnNameD.

На цю мить це беззаперечно одне з найбільш виняткових досягнень GTA V за весь час її існування і навряд чи хтось скоро його повторить.