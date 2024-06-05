Гравець зробив 40 000 спроб, щоб побити рекорд у Punch-Out, і таки зміг обігнати його на секунду

Серед усього різноманіття ігор знаходяться люди, які віддають перевагу старій класиці. Особливо, якщо вони полюбляють змагатися за ті чи інші рекорди швидкості. Тому ми й досі бачимо ентузіастів, які намагаються показати найкращі результати в таких іграх як Super Mario, Doom чи Punch-Out.

Один із найпопулярніших рекордів, яких полюбляють досягати гравці, – це швидкісне проходження. Тих, хто цим займається, називають спідранерами. Вони вдаються до різноманітних хитрощів, а також зосереджуються суто на головній цілі, ігноруючи все довкола, щоб перемогти боса чи пройти рівень за мінімальний час.

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Новий рекорд

Через 37 років після виходу гри Mike Tyson's Punch-Out один спідранер із ніком Summoning Salt нарешті зміг перемогти титульного фінального боса гри швидше, ніж це робив будь-хто до нього.

Цей гравець уже володіє світовими рекордами в декількох категоріях цієї ж гри, включаючи як повні ігрові забіги, так і індивідуальні поєдинки проти самого віртуального Майка Тайсона. Фактично, Summoning Salt утримує рекорд бою з Тайсоном з 2017 року.

У 2020 році Summoning Salt став першою людиною, яка перемогла Тайсона менш ніж за дві хвилини і одну секунду, показавши час 2:00.97 .

. Йому знадобилося три роки, щоб покращити цей час до 2:00.61 .

. Тепер, ще через сім місяців спідранер зробив це знову, побивши рекорд до 2:00.00.

Як було побито рекорд: дивіться відео

В описі цього відео Summoning Salt каже, що з моменту встановлення рекорду за 2:01 у липні 2020 року, за його підрахунками, він зробив понад 40 000 спроб перевершити цей показник.

Лише 9 з цих спроб закінчилися за 2:00, і ця була найшвидшою сьогодні,

– каже він.

Значною мірою причиною того, що ці рекорди так важко встановити, є те, що ці бої сильно залежать від удачі, а модель проходження, яку обрав Summoning Salt, мала лише один шанс на 6000.

Рекордсмен додає, що "цьому бою не вистачало лише 3 кадрів, щоб закінчитися за 1:59" і може пройти багато років, перш ніж нинішній рекорд буде знову побито.