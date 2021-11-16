Закрите бета-тестування Elden Ring дозволило щасливчикам, що на нього потрапили, одними з перших випробувати майбутню новинку From Software. Серед них знайшовся винахідливий геймер, який здивував всіх дивним способом вбивства могутнього боса Агіла, про який розробники, схоже, навіть і не здогадувались.

До теми Величезний відкритий світ та битва з напівбогом: FromSoftware представила геймплей Elden Ring

У тестуванні геймери могли створити персонажа одного з п'яти класів та відчути смак бою й відкритого світу гри, досліджуючи місцевість під назвою Лімгрейв протягом кількох годин.

За цей час деякі особливо майстерні гравці змогли не лише вступити у бій, але й перемогти одного з босів гри грізного дракона, на ім'я Агіл. Проте одному ентузіастові виявилося недостатньо здолати того у чесному бою і він примудрився знайти вельми хитрий та кумедний спосіб як це зробити.

Користувач Reddit Professional_Ease765 заманив нещасного боса на стрімку скелю й доклав зусиль, щоб він з неї упав. Гравітація зробила свою справу, а пошкодження від падіння виявилося настільки сильним, що опонент втратив усі свої очки здоров'я в один момент. Досить кумедно, що величний дракон загинув не від списа із великим лезом чи отруйної стріли, а від простого падіння зі скелі.



Іронії ситуації додає те, що повне найменування цього боса звучить як Flying Dragon Agheel (Літаючий Дракон Агіл) і за логікою він аж ніяк не мав опинитися у подібній незручній ситуації. Проте це не завадило гігантській ящірці "посковзнутися на банановій шкірці" на потіху шанувальників Elden Ring.

Цікаво буде побачити чи залишать розробники подібну опцію вбивства цього боса у фінальній версії гри, реліз якої намічено на 25 лютого 2022 року на PlayStation 4, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One та ПК.