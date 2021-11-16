Закрытое бета-тестирование Elden Ring позволило попавшим на него счастливчикам одними из первых испытать будущую новинку From Software. Среди них нашелся изобретательный геймер, удививший всех странным способом убийства могущественного босса Агила, о котором разработчики, похоже, даже не догадывались.

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В тестировании геймеры могли создать персонажа одного из пяти классов и почувствовать вкус боя и открытого мира игры, исследуя местность под названием Лимгрейв в течение нескольких часов.

За это время некоторые особо искусные игроки смогли не только вступить в бой, но и победить одного из боссов игры грозного дракона по имени Агил. Однако одному энтузиасту оказалось недостаточно одолеть того в честном бою и он умудрился найти весьма хитрый и забавный способ, как это сделать.

Пользователь Reddit Professional_Ease765 заманил несчастного босса на отвесную скалу и добился, чтобы он с нее упал. Гравитация сделала свое дело, а повреждение от падения оказалось настолько сильным, что оппонент лишился всех своих очков здоровья в один момент. Весьма смешно, что величественный дракон погиб не от копья с большим лезвием или ядовитой стрелы, а от простого падения со скалы.



Иронии ситуации добавляет то, что полное наименование этого босса звучит как Flying Dragon Agheel (Летающий Дракон Агил) и по логике он отнюдь не должен оказаться в подобной неудобной ситуации. Однако это не помешало гигантской ящерице "поскользнуться на банановой кожуре" на потеху поклонников Elden Ring.

Интересно будет увидеть оставят ли разработчики подобную опцию убийства этого босса в финальной версии игры, релиз которой намечен на 25 февраля 2022 года на PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One и ПК.