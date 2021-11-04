На следующей неделе стартуют закрытые тестирования видеоигры Elden Ring. А потому разработчики из FromSoftware наконец-то решили показать полноценный геймплей своего будущего проекта.

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Стоит начать с того, что произошло это во время прямой трансляции, которую они проводили на своем ютуб-канале. В целом авторы показали немало интересного, хотя сама трансляция длилась всего 19 минут. На видео можно увидеть не только огромный открытый мир этой видеоигры, но и столкновения с разнообразными врагами. Интересно, что некоторые боссы будут нападать на геймеров прямо в открытом мире.

А в самих битвах, главный герой, сможет одновременно использовать холодное оружие и заклинания. Кстати, все это можно делать и верхом на коне. Стоит добавить, что в Elden Ring можно вызвать NPC или других игроков для сражений со своими врагами. Также в видеоигре будет полноценный стелс, система крафта, а все интересные места можно будет отмечать на карте собственноручно (с помощью меток).

Известно, что в видеоигре будут очень сложные подземелья, а в целом их будет немало. Авторы рассказали, что для их прохождения можно использовать разные тактики. То есть любое подземелье можно будет пройти разными способами. Из интересного еще стоит отметить битвы с огромным драконом и местным полубогом Годриком Золотым.

Также представители FromSoftware наконец-то назвали цену на Elden Ring, а потому ее уже сейчас можно предзаказать. На PC цена стартует от 799 гривен, на PlayStation – 1999 гривен, а на Xbox – 70 долларов. Напоследок стоит добавить, что релиз этой видеоигры запланирован на 25 февраля 2022 года.

Полноценный геймплей Elden Ring: видео