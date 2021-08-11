Напевно, майже всі геймери знають, що кілька місяців тому компанія Epic Games представила новий ігровий рушій – Unreal Engine 5. Цей інструмент майже одразу ж з'явився у відкритому доступі, а тому ентузіасти почали з ним активно "знайомитися".

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Одним з таких користувачів став й головний герой цієї історії, який вирішив взятися за дуже цікаву роботу. Геймер з нікнеймом noodlespagoodle захотів перенести на Unreal Engine 5 локацію з першої частини BioShock (2007 рік), а результатом такої роботи поділився на своєму ютуб-каналі. Варто відзначити, що користувачам мережі сподобалася така оновлена версія гри, а цей запис вже зібрав понад 20 тисяч переглядів та 600 вподобань.

На самому відео можна побачити прогулянку головного героя підводним містом, а також його сутички з деякими ворогами. Одразу ж можна помітити оновлений інтерфейс, а також роботу ентузіаста з освітленням. Загалом така оновлена версія має гарний вигляд, хоча попрацювати над деякими елементами ще можна. Щоправда, навряд чи головний герой візьметься за щось подібне. Річ у тім, що ентузіаст не планує повноцінно переносити відеогру на цей ігровий рушій. Він відзначив, що просто хотів віддати данину поваги культовій франшизі.

Наостанок варто відзначити, що noodlespagoodle раніше вже випускав подібну роботу за мотивами BioShock. Річ у тім, що ще у 2014 році він переніс схожу локацію на Unreal Engine 4, а цей запис тоді зібрав понад 800 тисяч переглядів. Тому пропонуємо вам також ознайомитися і з цією роботою.

Відеогра BioShock на ігровому рушії Unreal Engine 5: відео

Відеогра BioShock на ігровому рушії Unreal Engine 4: відео