Відеоігри давно стали частиною повсякденності мільйонів людей, а посилання на них проникли у найрізноманітніші куточки життя, від міланського Тижня моди до стокгольмського метро.

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Звісно, кількість різного контенту чи великодок залежить від популярності гри.

Культовий статус Pac-Man від Bandai Namco не підлягає сумнівам, адже дебютувавши в Японії в 1980 році, цей проєкт став однією з найпопулярніших та найвпізнаваніших аркадних ігор. Навіть ті, хто жодного разу не грав у Пекмена, точно впізнають головного героя та його примар-опонентів.

Нещодавнє зображення, опубліковане в сабредіті gaming, демонструє влучне посилання на культового персонажа, знайдене в вагоні стокгольмського метро.

Великодка на Pac-Man у метро Стокгольма / Фото з Reddit

На фото, опублікованому користувачем PUSCIFER, видно вентиляційний отвір, цілком схожий на ті, що можна побачити в незліченних вагонах метро по всьому світу.

Однак при більш детальному огляді погляд потрапляє на Пекмена, який втікає від трьох голодних привидів поміж звичайних круглих отворів.

Знахідка неабияк втішила користувачів Reddit, адже всього лиш за день пост з фото набрав понад 85 тисяч вподобань.