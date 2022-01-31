Геймер порівняв увагу до деталей у Battlefield 2042 та попередніх іграх серії: результат шокує

Ентузіаст провів титанічну працю та порівняв неймовірну кількість деталей з останнього шутера франшизи Battlefield та кількох його попередників, щоб показати регрес серії. Кумедне відео порівнянь у матеріалі.

Battlefield 2042 продовжує падати все нижче в очах шанувальників серії та пересічних геймерів. Проблеми гри здаються незліченними й користувач ютубу Kaio Patrick лише підкинув хворосту в багаття.

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У цікавому відео геймер спробував визначити чи сильно різниться якість виконання, здавалося б непомітних дрібниць, на кшталт позиції рук при присіданні персонажа чи анімації відкидання гранати у Battlefield 2042 та попередніх частинах серії.

На потіху публіки, автору вдалося наочно продемонструвати що анімації персонажів, вибухи, система руйнування та навіть фізика із "стареньких" BF3, BF Bad Company та BF1 виглядають на порядок краще та більш пропрацьованими, аніж у "некст-геновому" 2042.

Повне відео Kaio Patrick