Battlefield 2042 продолжает падать все ниже в глазах поклонников серии и рядовых геймеров. Проблемы игры кажутся бесчисленными и пользователь ютуба Kaio Patrick только подлил масла в огонь.

К теме Частичный переход на F2P-модель: инсайдер рассказал о будущем Battlefield 2042

В интересном видео геймер попытался определить сильно ли отличается качество исполнения, казалось бы незаметных мелочей, вроде позиции рук при приседании персонажа или анимации отбрасывания гранаты в Battlefield 2042 и предыдущих частях серии.

На радость публики, автору удалось наглядно продемонстрировать что анимации персонажей, взрывы, система разрушения и даже физика из "стареньких" BF3, BF Bad Company и BF1 выглядят на порядок лучше и более проработанными, чем в "некст-геновом" 2042.

Полное видео Kaio Patrick



Напомним, что Battlefield 2042 получил очень низкие оценки от игроков и сдержанные оценки от критиков. На данный момент оценка проекта среди геймеров на популярном агрегаторе обзоров Metacritic составляет 2.1 балла из 10 возможных (на ПК).