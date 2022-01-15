Ми вже неодноразово розповідали про геймерів, які відзначалися різноманітними незвичайними досягненнями у відеоіграх. Деякі такі гравці використовують музичні інструменти для керування, а інші – ускладнюють свої проходження різними нестандартними правилами.

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Користувача з нікнеймом Simply & Slick можна віднести до останніх, а все тому, що він захотів пройти Halo Infinite на максимальній складності, а також без використання вогнепальної зброї. У головного героя вийшло це зробити, а найцікавіше, що на таке нестандартне проходження він витратив всього 4 години.

Зробити це йому вдалося за допомогою холодної зброї (мечі та молоти), а також різноманітних трюків. Наприклад, він активно використовував крюк-кішку для того, щоб кидати у ворогів бочки, що вибухають. Також ентузіаст відзначив, що під час проходження використовував й деякі глітчі, щоправда, лише найрозповсюдженіші.

У більшості ситуацій геймер пробігав повз опонентів та намагався не вступати з ними в бій. Також Simply & Slick активно використовував різноманітні транспортні засоби. Сам він відзначив, що найскладніше було з босами, а особливо наприкінці відеогри. Згідно з його підрахунками, приблизно 50 смертей сталося під час битв з останніми, а загалом протагоніста вбивали близько 100 разів.

Додамо, що Simply & Slick поділився на своєму ютуб-каналі відео, в якому зібрав найцікавіші моменти зі свого проходження. Користувачам мережі цей запис дуже сподобався, а загалом він вже зібрав майже 50 тисяч переглядів.

Короткий огляд цього проходження: відео