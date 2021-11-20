На честь своєї 10–тої річниці культовий Skyrim отримав чергове перевидання, яке цього разу навіть принесло в гру новий додатковий вміст, такий як можливість рибалити. Саме ця подія надихнула одного шанувальника поставити перед собою незвичне завдання.

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Отож, користувач YouTube під ніком TheFogFrog зацікавився чи можна пройти основний квест Skyrim, використовуючи для бою з суперниками нічого іншого, окрім рибацьких приладь. Таким чином геймер відмовився від магії або "криків", хоча останні все ж можна було використовувати, але лише в тих місцях де цього потребувала сама гра для розвитку історії.

Оскільки сама вудка наносить ворогу лише 3 очки шкоди за удар, TheFogFrog дозволив собі змащувати їх отрутою. Також геймер не зміг обійтися без допомоги однієї з найвідоміших супутниць довакіна – Лідії, без якої за словами самого ентузіаста було б неможливо досягти поставленої мети. Рівень складності, до речі, гравець встановив на "Адепт".

Короткий огляд проходження від самого автора



Навіть озброївшись одразу двома отруєними вудками, TheFogFrog досить часто вмирав в сутичках, особливо з деякими із найбільш грізних ворогів. Попри всі страждання геймер, зрештою, все ж дійшов до кінця, де зіткнувся з могутнім драконом Алдуїном, довівши, що Skyrim насправді можна пройти, використовуючи лише вудки.

Невідомо, що ще встигнуть вигадати фанати The Elder Scrolls для того, щоб розважити себе поки Bethesda працює над продовженням легендарної франшизи, проте ми з цікавістю будемо очікувати від них нових "подвигів".