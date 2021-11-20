В честь своей 10-й годовщины культовый Skyrim получил очередное переиздание, которое на этот раз даже принесло в игру новое дополнительное содержимое, такое как возможность рыбачить. Именно это событие вдохновило одного поклонника поставить перед собой необычную задачу.

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Итак, пользователь YouTube под ником TheFogFrog заинтересовался можно ли пройти основной квест Skyrim, используя для боя с соперниками ничего другого, кроме рыбацких принадлежностей. Таким образом геймер отказался от магии или "криков", хотя последние все же можно было использовать, но только в тех местах, где этого требовала сама игра для развития истории.

Поскольку сама удочка наносит врагу всего 3 очка урона за удар, TheFogFrog позволил себе смазывать их ядом. Также геймер не смог обойтись без помощи одной из известнейших спутниц довакина – Лидии, без которой по словам самого энтузиаста было бы невозможно достичь поставленных целей. Уровень сложности, кстати, игрок установил на "Адепте".

Краткий обзор прохождения от самого автора



Даже вооружившись сразу двумя отравленными удочками, TheFogFrog довольно часто умирал в боях, особенно с некоторыми из самых грозных врагов. Несмотря на все страдания геймер, в конце концов все же дошел до конца, где столкнулся с могучим драконом Алдуином, доказав, что Skyrim действительно можно пройти, используя только удочки.

Неизвестно что еще успеют придумать фанаты The Elder Scrolls для того, чтобы развлечь себя, пока Bethesda работает над продолжением легендарной франшизы, однако мы с интересом будем ожидать от них новых "подвигов".