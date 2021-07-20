Ми вже неодноразово розповідали про геймерів, які полюбляють братися за різноманітні божевільні челенджі. Такі гравці відзначаються своєю посидючістю, бо зазвичай вони витрачають на реалізацію своїх задумів тижні, а іноді й місяці. Саме подібною впертістю відзначився й головний герой цієї історії.

До теми Стрімерка Zelda: Breath of the Wild проходила гру 8 місяців, щоб виконати абсурдний челендж

Варто розпочати з того, що нещодавно у відеогру Destiny 2 додали класичний рейд з оригінальної гри – "Vault of Glass". Нагадаємо, що зазвичай рейди в іграх розраховані на кількох гравців, які мають продемонструвати гарну командну роботу, щоб досягти своєї цілі. Варто відзначити, що цей рейд з Destiny 2 не став винятком, а для його проходження геймерам потрібно розділитися, щоб знаходитися у двох місцях одночасно. Одні мають перебувати у головній кімнаті, щоб бачити порядок вбивства Оракулів, а інші – у додатковій, де й мають ліквідовувати цих босів.

Користувач з нікнеймом VoteforShifu прекрасно це розумів, але однаково вирішив зробити це самотужки. Для проходження рейду у такому форматі він використав баг з анімацією вбивства, а також постійно комбінував різноманітну зброю та броню. Варто відзначити, що останнє потрібно робити дуже часто, а також важливо оперативно реагувати на зміну ситуації на полі бою.

Зрозуміло, що для реалізації цього задуму потрібен не лише гарний план, а й серйозні навики гри у Destiny 2. Користувач VoteforShifu зміг пройти цей рейд сам, хоча у спробах (понад тисячу) він провів весь останній місяць, а загалом витратив на це понад 100 годин реального часу. В описі до цього відео він відзначив, що став першим гравцем у світі, який пройшов цей рейд самотужки.

Проходження рейду з гри Destiny 2 від VoteforShifu – відео