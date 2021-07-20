Мы уже неоднократно рассказывали о геймерах, которые любят браться за различные безумные челленджи. Такие игроки отличаются своей усидчивостью, потому что обычно они тратят на реализацию своих замыслов недели, а иногда и месяцы. Именно подобным упорством отличился и главный герой этой истории.

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Стоит начать с того, что недавно в видеоигру Destiny 2 добавили классический рейд с оригинальной игры – "Vault of Glass". Напомним, что обычно рейды в играх рассчитаны на нескольких игроков, которые должны продемонстрировать хорошую командную работу, чтобы достичь своей цели. Стоит отметить, что этот рейд с Destiny 2 не стал исключением, а для его прохождения геймерам нужно разделиться, чтобы находиться в двух местах одновременно. Одни должны находиться в главной комнате, чтобы видеть порядок убийства Оракулов, а другие – в дополнительной, где и должны заниматься ликвидацией этих боссов.

Пользователь с никнеймом VoteforShifu прекрасно это понимал, но все равно решил сделать это в одиночку. Для прохождения рейда в таком формате он использовал баг с анимацией убийства, а также постоянно комбинировал разнообразное оружие и броню. Стоит отметить, что последнее нужно делать очень часто, а также важно оперативно реагировать на изменения ситуации на поле боя.

Понятно, что для реализации этого замысла нужен не только хороший план, но и серьезные навыки игры в Destiny 2. Пользователь VoteforShifu смог пройти этот рейд сам, хотя в попытках (более тысячи) он провел весь последний месяц, а всего потратил на это более 100 часов реального времени. В описании к этому видео он отметил, что стал первым игроком в мире, который прошел этот рейд в одиночку.

Прохождение рейда из игры Destiny 2 от VoteforShifu​ – видео